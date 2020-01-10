أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

أصيب 12 شخصًا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة عمالة وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الكيلو 104 اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد ياسر طوسن المقرحى مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة عمالة وأخرى نقل بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بالفحص تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة عمالة واخرى نقل وأسفر الحادث عن إصابة "الشحات خليفة الشحات" 45 سنة وادي النطرون مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن وقطع بالأوتار الباسطة باليد اليمنى وكدمات بالجسم،"عبد المنعم الشحات خليفة "15 سنة وادي النطرون جروح قطعية متعددة بالوجه "صبحى سنوسي ابو سعده" 52 سنة دمنهور، كسر بالضلع الأيسر وكدمات ونزيف بالصدر " ثروت كمال عنان" 37 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" عمرو السيد محمود" 34 سنة ارتجاج بخلايا المخ وكدمات متفرقة بالجسم "اسلام محمد رمضان" 23 سنة ابو المطامير كدمة شديدة بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم "مصطفى عصام مصطفى" 29 سنة أبو المطامير كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "محمد أحمد سيف الدين" ٣٣ سنة ابوالمطامير كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"محمود درباله عبد العزيز" ٢٤ سنة ابو المطامير كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "عبده علي الخوالي "19 سنة أبو المطامير كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" منصور خليفه شحات "31 سنة السادات كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "وجيه صابر عبدالله" ٢٧ سنة ابو المطامير كدمات وسحجات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية.