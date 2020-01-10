محافظ بورسعيد: أهل الشر يحاولون إفشال منظومة التأمين الشامل

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إن أهل الشر يحاولون إفشال أعظم منظومة تمس المواطن المصري، وهي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وأكد المحافظ، في تصريحات له، على أنه لمس إصرار القائمين على المنظومة على النجاح منذ انطلاقها، حتى أصبحنا نفخر أن في بورسعيد تأمين صحي يفخر به كل بيت، مضيفا " لا يوجد فارق بين الغفير والوزير داخل التأمين الشامل، فكلهم على سرير واحد وتقدم لهم خدمة واحدة على أعلى مستوى، كما أنه لا يوجد وساطة، ولكن هناك نظام يحصل من خلاله كل فرد على حقه لأن الجميع مشارك فيه".



وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة محظوظة كونها أول محافظة تشهد تطبيق المنظومة، فالمنظومة الطبية تغيرت في بورسعيد إلى الأفضل، وأصبح يوجد في المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية أطباء وأطقم تمريض على أعلى مستوى من الأداء والسلوك والمظهر، وكذلك في حبهم للوطن وعشقهم لعملهم، وهناك تكامل بين الطبيب والتمريض من أجل مصلحة المواطن.



ويضم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى الآن 7 مستشفيات، وحوالي 28 مركز ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتم تسجيل 564 ألف مواطن منذ انطلاق المنظومة، كما تم إجراء 13518 عملية جراحية بالمستشفيات التابعة للتأمين الشامل، بينما بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على العيادات الخارجية 268 ألف و673 مواطن، وتم إجراء 164 ألف و394 فحص طبي كالأشعات والتحاليل.

