مطران لوس أنجلوس يترأس أول قداس إلهي عقب عيد الميلاد

ترأس الأنبا سرابيون مطران إيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا سوريال، الأسقف العام بلوس أنجلوس، والأنبا إبراهام أسقف عام لوس أنجلوس، والأنبا كيرلس أسقف عام لوس أنجلوس، صلاة القداس الإلهي عقب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة القديس مار مرقس بمشاركة مجمع كهنة إيبارشية لوس انجلوس.



وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي ترأس الأنبا سيرابيون صلاة اجتماع مجمع كهنة الإيبارشية.



جدير بالذكر أنه قدم السفير المصري بلوس أنجلوس أحمد شاهين، والمستشار جمال أبو عميرة التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى مطران وأساقفة الإيبارشية.