مصرفي يكشف السبب الرئيسي لتراجع سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 15.93 جنيهًا للشراء، مقابل 16.03 جنيهًا للبيع، طبقًا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، بتراجع قدره 7 قروش.



وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، إن تراجع سعر الدولار يرجع إلى آليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يأتي فقط حين يزيد الطلب عليه في مواسم الاستيراد.



وأشار مجدي عبدالفتاح إلى أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك تعد سببًا رئيسيًا وراء استمرار تراجع سعر الدولار بالبنوك.



وقال الخبير المصرفي إن التغيرات والأحداث العالمية تأثيرها ضعيف على أسعار العملات محليًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل سعر الدولار 14.50 جنيهًا خلال العام الجاري 2020.



ولفت إلى أن ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن أداء ميزان المدفوعات تعد من أهم عوامل استمرار تراجع سعر الدولار، بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية.