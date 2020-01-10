مظاهرات أمام المالية واعتصام أمام ديوان المحاسبة في لبنان

أقدم المحتجون اللبنانيون صباح اليوم الجمعة، على إغلاق الباب الخارجى لمبنى المالية الإقليمية فى منطقة دورس، مرددين شعارات منددة بسلطة المال والسياسة المالية.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن المحتجين نظموا اعتصام أمام مؤسسة الكهرباء فى دورس قبل التوجه لمبنى المالية.



من جانبها، اتخذت قوات الجيش اللبنانى إجراءات أمنية مشددة، منعًا لحصول أعمال شغب.



وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أكد فى تصريحات صحفية، أن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا وإن الودائع آمنة لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة، وفقا لوكالة رويترز.



وقال سلامة إن العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي.



في سياق متصل، نفذ عدد من المحتجين اللبنانيين اعتصام أمام مبنى ديوان المحاسبة في العاصمة بيروت احتجاجا على عدم توقيع العقد بين وزارة الاتصالات وأوجيرو.



وطالب المحتجون بتمرير العقود الجديدة بين شركتي الخليوي بمناقصات شفافة بعيدا من المحاصصة.



واعتبر المحتجون أن اعتصامهم يثبت أن ملف التجديد للشركتين تم رفضه لأنه غير قانوني بعد إيقاف الملف من قبل القضاة، داعين إلى طرح العروض على دائرة المناقصات لتدرس بشفافية.



وأكد المحتجون أن لديهم إثباتات عن السرقات في قطاع الاتصالات وان اختيارهم الاعتصام أمام مقر ديوان المحاسبة يعود لخروج عقد التجديد من هذا المكان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.