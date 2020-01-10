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حوادث

أسماء قتلى ومصابي 4 حوادث متفرقة ببني سويف

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:07 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقى سائق مصرعه، وأصيب 9 آخرون اليوم الجمعة، فى 4 حوادث متفرقة فى بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وفي الحادث الأول أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقي في اتجاه المنيا وتبين أن المصابين وهم: " نورهان عصام محمود 20 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، نورهان سيد محمد 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، عصام دسوقي محمد 45 سنة، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط".

وفى الحادث الثاني أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بعد بوابه الكريمات بالطريق الصحراوى الشرقى فى اتجاه بنى سويف وتبين أن المصابين وهم: "مايكل صليب جورج 22 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، محمود علي فتحي 25 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، شعبان عبد العظيم علي 48 سنة مصابًا بجرح قطعي حوالي 4 سم بالرأس، محمد زغلول أحمد مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا".

وفي الحادث الثالث أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الجديدة أمام قرية رياض باشا التابعة لمركز بنى سويف وتبين أن المصابين وهم:" عفيفي عبد الستار أحمد 37 سنة ومقيم بمركز ببا مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، عبد الله احمد عبد العليم 27 سنة ومقيم بقرية بنى هارون مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن".

وفى الحادث الرابع لقى سائق مصرعه فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقى بعد مطلع نفق سنور اتجاه بحرى مما أسفر عن مصرع:" هانى احمد السيد 23 سنة ومقيم بمحافظة القليوبية".

وعلى الفور قامت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العام والمصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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