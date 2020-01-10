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اقتصاد

124% ارتفاعًا بـ «قطاع الاتصالات» في البورصة خلال أكتوبر

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل نحو 472 نقطة خلال أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 348 نقطة عن الفترة نفسها عام 2018 بمعدل نمو سنوي 124%.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن المؤشر المتداول عليه يتضمن ثلاث شركات تعمل بقطاع الاتصالات هي الشركة المصرية للاتصالات وجلوبال تيليكوم القابضة وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة.

وفي السياق نفسه، سجل مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية نحو 476 نقطة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 400 نقطة عن الفترة نفسها عام 2018 بمعدل نمو سنوي 76%.

كما حقق مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة نحو 535 نقطة خلال أغسطس الماضي مقارنة بنحو 496 نقطة عن الفترة نفسها عام 2018 بمعدل نمو سنوي بلغ 39%.

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