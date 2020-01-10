حكم ترك خطبة الجمعة.. مستشار المفتي يجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء اتفق على أن سماع الخطبتين ـ الأولى والثانية للجمعة ـ واجب، وذلك لأنهما قامتا مقام الركعتين في الظهر.



وبناء على ذلك يكون الرد على هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة، أو بمعنى آخر ما حكم ترك خطبة الجمعة بأن الصلاة تكون ناقصة، لو لم يستمع المُصلي لخطبتي الجمعة، أما الأحناف فقالوا الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.



وأضاف "وسام" أنه لابد من احترام شرع الله سبحانه وتعالى، والمحافظة على ما كان يحافظ عليه الصالحون، مشيرًا إلى أن الشرع الحنيف جعل خطبة الجمعة من أجل الاستماع والإنصات جيدا لها للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم.



كما أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن سماع الخطبتين واجبة لأنهما قامتا مقام الركعتين في الظهر، وهنا تكون الصلاة ناقصة لو لم يسمعهما، أما الأحناف فقالوا إن الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.