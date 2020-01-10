وفد «سياحة البرلمان» يزور شارع المعز.. 15 يناير

قررت لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقي، تنظيم زيارتها الميدانية لمنطقة القاهرة الفاطمية وشارع المعز لدين الله الفاطمي، 15 يناير الجاري، بعد أن أجلت موعد الزيارة التي كان من المقرر لها الأسبوع الماضي، بسبب الليلة الأخيرة لمولد الحسين.



كانت الزيارة للوقوف على أعمال التطوير، أواخر شهر ديسمبر الماضي، بعد جلسات البرلمان المقبلة، حال موافقة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الزيارة.



يأتي ذلك بعدما أوصت اللجنة الحكومة في اجتماعاتها بضرورة وضع ضوابط صارمة فى تراخيص المقاهي، وكذلك إزالة الإشغالات من الأرصفة، وضرورة التوعية بأهمية المحافظة على التراث الحضاري، نظرا للقيمة التاريخية والأثرية والسياحية الكبيرة التي يمثلها شارع المعز لدين الله الفاطمي، حرصا من اللجنة على المحافظة على هذا التراث المعماري الفريد، فإنها ستتابع التجهيز المرفقي لأعمال التطوير في هذه المنطقة الحيوية.