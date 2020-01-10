أستراليا: سقوط الطائرة الأوكرانية لا يعد عملا مقصودا

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إن سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران لا يعد عملا مقصودا.



ووصف موريسون، في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حادث الطائرة الأوكرانية ب"الفظيع"، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم أي دعم ممكن.



ودعا موريسون، إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث بما في ذلك بذل الجهود من أجل الحصول على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة.



وكانت طائرة أوكرانية من طراز "بوينج 737" كانت تقل أكثر من 170 شخصا، بالإضافة إلى أفراد طاقمها، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران) أمس الأول الأربعاء.