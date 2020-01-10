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حوادث

ضبط عاطل حول مسكنه لورشة لتصنيع السلاح بالقليوبية

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل، حوَّلَ مسكنَهُ بقرية كفر أبو ذكري مركز بنها، لورشة لتصنيع السلاح بهدف بيعه للمسجلين.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها يفيد بقيام "عماد"عاطل، باتخاذه ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية، وسبق اتهامه في 11 قضية: "سرقة، ونصب، وسب علني، ومخدرات، وتشرد، وتسول، وسرقة وسائل نقل، وسرقات بالإكراه، ومسجل خطر".

وعقب تقنين الإجراءات باستهداف محل سكنه تم ضبط 3 أسلحة ناري، وفرد خرطوش محلي الصنع، وهيكل فرد خرطوش معد للتصنيع، ومبلغ مالي 4970 جنيه، و2 هاتف محمول، وأدوات التصنيع، وهي عبارة عن ماكينة لحام و2 صاروخ تقطيع، و2 إسطوانة جلخ، و2 منجلة تقطيع، و2 شاكوش وماكينة برشام، و3 مقبض خشبي لفرد خرطوش، وكمية من المسامير ومجموعة من المواسير.

بمواجهة المتهم أقر بصحة التحريات، واعترف بتصنيع الأسلحة والإتجار فيها، وذكر أنه يتعامل مع معتادي الإجرام والمجرمين، وتجار المخدرات لحماية تجارتهم، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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