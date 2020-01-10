الطيران الإيراني: الطيار حاول الرجوع ولا نعرف السبب

أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زادة، أنه اجتمع مع لجنة التحقيق الأوكرانية، للوقوف على أسباب سقوط الطائرة في إيران والتي أودت بحياة ركابها.



وأضاف "زادة" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الجمعة، أن أوكرانيا ستساعد بتقنيتها لتحليل معلومات الصندوق الأسود، مشيرًا إلى أنه من المؤكد أن الطائرة الأوكرانية لم تصب بصاروخ.



وتابع رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، بدأنا اليوم تحقيقًا لمعرفة سبب سقوط الطائرة الإيرانية، وتم تشكيل 12 لجنة متخصصة لتحليل ما حدث، قائلًا: "نعمل على تحليل معلومات الصندوق الأسود"، مؤكدًا أنه سيتم إرسال الصندوق إلى روسيا وكندا في حالة إذا تعذّر تحليله.



وطالب "زادة" بعدم استباق نتائج تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، كوضحًا أن "رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، رغم أنه من قرار الطيار بالرجوع بعد الإقلاع، ولا نعرف لماذا لم يتمكن من العودة".



وأعلن التلفزيون الإيراني، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعيد إقلاعها، وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصًا، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".



ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة "فارس" أنَّ الطائرة المحطمة من طراز "بوينج 737" سقطت بعيد إقلاعها من مطار "الخميني" في طهران بسبب "مشكلات فنية".