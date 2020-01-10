الداخلية ترد على 5 شائعات أثارت الرأي العام في أسبوع

تصدت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الجاري إلى العديد من الشائعات التي أثارت الرأي العام، والتي هدفت إلى انتشار الفوضى وتقليب الرأي العام، ونرصد خلال التقرير أبرز تلك الشائعات:



- حقيقة استغاثة مواطني "ميت حدر" بالمنصورة من مسجلين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن حقيقة ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن استغاثة لحماية أهالي منطقة مساكن الشناوي، من عدد من الخارجين عن القانون بقرية "ميت حدر"، حيث أصابوا مواطنًا بطلقات خرطوش وتم إيداعه بالمستشفى في حالة خطرة.



بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارئ، بوصول 4 مصابين برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم، وبسؤالهم قرروا بحدوث مشادة كلامية بين مالك مقهى وأحد الأشخاص، أطلق على إثرها الأخير أعيرة الخرطوش التي أحدثت إصابتهم أثناء تواجدهم بالمقهى.



توصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص حدثت مشادة كلامية بين أحد المتهمين وصاحب المقهى؛ بسبب الخلاف على قيمة المشروبات فتعدى على إثرها صاحب المقهى عليه، وعقب ذلك عاد المتهمون للمقهى وبحوزة أحدهم- السابق تشاجره مع صاحب المقهى- بندقية خرطوش وحال محاولته إطلاق النار على صاحب المقهى شاهده أحد المصابين وحاول منعه فأطلق المتهم عيارًا ناريًا أحدث إصابتهم جميعًا، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.



- حقيقة العثور على جثة "مراهقة الهجانة" دون أعضاء

أوضحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن مقتل طفلة تبلغ من العمر 14 سنة- مقيمة بمنطقة السكاكيني بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، ومقيمة حاليًا برفقة خالتها بمنطقة عزبة الهجانة بحي مدينة نصر- والعثور على جثتها بدون بعض أعضائها.



من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، إلى الطفلة عن طريق عمها، وتبين أنها على قيد الحياة، ولا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تبين أن وراء نشر الخبر المشار إليه، والد الطفلة "معروف عنه تعاطى المواد المخدرة"، وسبق اتهامه في العديد من القضايا، بهدف استجداء المواطنين وجمع مبالغ مالية، وتم تسليم الطفلة لعمها، والتنبيه عليه بحسن رعايتها.



- الكشف عن حقيقة اغتصاب طفلة بالقليوبية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله من جانب أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر إحدى المجموعات، متضمنًا بلاغًا للنائب العام بشأن تعرض طفلة من محافظة القليوبية للاغتصاب من قبل مجموعة من الذئاب البشرية، ومطالبة صاحب الحساب لأعضاء المجموعة نشر الخبر حتى يتم ضبط الجناة.



وأكد المصدر أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة حيث أمكن تحديد شخصية الطفلة 3 سنوات، مقيمة بمحافظة القليوبية، باستدعاء والدها أقرر أنه بتاريخ 10 ديسمبر 2019 وحال قيام كريمته بشراء الحلوى من أحد المحلات بالقرب من مسكنه، قام أحد الكلاب الضالة بعقرها مما تسبب لها بإصابات متفرقة بالجسم، واصطحبها الأهالي للمستشفى وتناولت المصل اللازم.



- حقيقة انتشار القمامة والمخلفات أمام أحد منافذ أمان بالنزهة

على خلفية ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا شكوى؛ لإحدى المواطنات تضررت خلالها من انتشار القمامة والمخلفات أمام أحد منافذ "أمان"؛ لبيع السلع الغذائية بشارع النزهة بمحافظة القاهرة.



وبالفحص تبين التزام العاملين بالمنفذ بالنظافة وعدم وجود مخالفات بمحيط المنفذ من الداخل والخارج، وتلاحظ وجود حديقة مهملة خلف المنفذ المشار إليه يتجمع بها المواطنون، ما أدى إلى تراكم بعض مخلفات المأكولات والمشروبات بها، وتداركًا لذلك وبمبادرة من منظومة أمان، تم تعيين عامل من المنفذ على مدار اليوم؛ لمتابعة أعمال النظافة بالحديقة والحفاظ على المظهر الجمالي للمكان.



- حقيقة فيديو خطف طفل في الشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية عن حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الادعاء باختطاف طفل من أمام منزله بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، عقب عودته من من إحدى الدول الأجنبية.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن أختطاف الطفل المشار إليه، كما تبين تقدم إحدى السيدات ببلاغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، بوجود خلافات زوجية بين كريمتها- تعمل بإحدى الدول الأجنبية وتتواجد بها حاليًا- وزوجها- يعمل بإحدى الدول الأجنبية ويحمل جنسيتها ومتواجد حاليًا بالبلاد.



وأضافت المبلغة أنه بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، حضر زوج كريمتها المشار إليها إلى منزلها بدائرة القسم، وغافلها واصطحب نجله، البالغ من العمر عامين، ومقيم برفقة المبلغة ويحمل جنسية ذات الدولة المشار إليها.



وعللت تأخرها في الإبلاغ لمحاولتها إنهاء الخلاف بصفة ودية واستعادة حفيدها، كما أفادت بتصاعد خلافات كريمتها مع زوجها منذ بضعة شهور مما دفعها للتردد على البلاد صحبه نجلها وتركه لديها خشية من احتفاظ والده به في ضوء حصول الابن على جنسية الدولة الأجنبية لوالده.