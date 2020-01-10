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مصر

حقيقة فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول قيام وزارة المالية بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).

كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول إعلان وزارة الأوقاف عن وظائف جديدة بها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة في الوقت الحالي، وأن الإعلان عن أي وظائف جديدة بالوزارة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، وأنه لا يتم التعيين إلا بإجراء مسابقات واختبارات للمتقدمين لتلك الوظائف، مناشدةً المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 02).

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