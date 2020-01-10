«القبائل المصرية» تفوض السيسي لحماية الأمن القومي غدًا

أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية ورابطة أبناء الصعيد بالجيزة، تنظيم مؤتمر حاشد غدًا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بمنطقة المنصورية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري داخليًا وخارجيًا.



ويفوض المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ كل التدابير لحماية الأمن القومي المصري، وسيرفع الحاضرون صور الرئيس السيسي وسيردون علي الجميع بأن الشعب كله خلف القيادة المصرية.



من جانبه، أكد الإعلامي فهمي عمر، أن القبائل المصرية داعمة دائمًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم قديم وتجدد مع ثورة ٣٠ يونيو عندما انحازت القبائل العربية المصرية إلى ثورة الشعب، وأعلنت دعمها الكامل للرئيس السيسي.



وأشار إلى أنه جاء الوقت للوقوف بقوة مع الدول في مواجهة التهديدات الأخيرة والأطماع الخارجية التي تهدد أمننا القومي.



وقال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب منسق القبائل العربية بالإسكندرية ومطروح، إن دعم الرئيس السيسي والدولة فرض عين علي كل مصري، ولا يجب أن نتهاون بما يحدث حولنا من اضطرابات تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.