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مصر

الحكومة تنفي تغيير شكل الـ«10 جنيهات»

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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نفى مجلس الوزراء، تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، مُوضحًا أن تصميم العملة النقدية فئة الـ10 جنيهات وكل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هو تمامًا، دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.

وترددت في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا.

ويستعد البنك المركزي المصري، في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، لتدشين أكبر دار نقد، والتي سيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، كما ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية "بلاستيكية" لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.

ويعد اتجاه مصر لطرح نقود بلاستيكية خطوة إيجابية، لمواكبة التطورات العالمية، خاصةً وأن هناك عددًا من الدول قامت بإصدار النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة، تتمثل في (القضاء تدريجيًا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدي، وبالرغم من ارتفاع تكلفة إصدار هذه العملات، إلا أنها تعتبر عملات غير ملوثة للبيئة، كما تتمتع بعمر افتراضي أكبر من العملات الورقية).

وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص (www.cbe.org.eg).

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