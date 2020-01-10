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مصر

حقيقة غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لغرق أي من المحافظات الساحلية بمياه البحر، وأن كل المحافظات الساحلية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة، موضحةً أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية من التآكل بتكلفة وصلت إلى 380 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2020، وذلك في إطار حماية السواحل المصرية من التآكل الناجم عن التغيرات المناخية.

وتم تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط، حيث تم تنفيذ أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية تضمنت مشروعات حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة)، وكذلك مشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، إلى جانب مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى (المرحلة الأولى).

كما تم تنفيذ أعمال بمبلغ 21 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها في نطاق محافظة كفر الشيخ، وتشمل مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، وجار البدء الفعلي في حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر، فضلًا عن تنفيذ أعمال بمبلغ 9 ملايين جنيه بمحافظة مطروح خلال هذه الفترة، وتضمنت مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح، وحماية شاطئ الأبيض.

كما تم تنفيذ أعمال بمبلغ 121 مليون جنيه في نطاق محافظة دمياط، وتشمل مشروع حماية منطقة شرق ميناء دمياط، فضلًا عن مشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة، إلى جانب مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر، ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج، وكذلك مشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بمبلغ 12 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد وتشمل مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري، ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (35449417 02).

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