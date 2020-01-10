تكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض «شائعة»

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض بالمستشفيات الحكومية، بدلًا من تدريبهم المهني في نظام التدريب الجديد "الزمالة المصرية"، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.



وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لتكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد، مُوضحةً أن المهام الوظيفية للأطباء تختلف عن المهام الوظيفية للتمريض ولا يمكن أن يكلف الأطباء بغير الأعمال المدرجة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بهم.



وشددت على أن كلًا من الأطباء والتمريض وجميع فئات المهن الطبية يعمل طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض.



ويسمح نظام التكليف الجديد للطبيب المُكلَف بالالتحاق ببرنامج التدريب الجديد "الزمالة المصرية"، والذي يُعد أحد مشروعات الإصلاح الصحي التي تقوم بها الدولة؛ حيث يعمل البرنامج على توفير فرص تدريب طبي مهني يتناسب مع تخصص كل طبيب، وتلتزم الدولة فيه بتحمل التكاليف المالية للأطباء كافة، حيث يعامل الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة المصرية معاملة الطبيب المقيم من اليوم الأول للتكليف.



ويعد نظام التدريب الجديد إلزاميًا لكل من يكلف للعمل بوزارة الصحة من خريجي كليات الطب، بما يحقق إصلاح التعليم الطبي المهني، وحق الأطباء في الحصول على فرص تدريبية، كما يهدف إلى تقديم أطباء أكفاء للعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاقها والتي تقوم في الأساس على بيئة عمل جيدة وأجور عادلة ونظام تدريب مهني متميز للأطباء.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.