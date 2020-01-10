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محافظات

عمال النظافة يواصلون عملهم تحت الأمطار في بورسعيد (صور)

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:06 ص
الأمطار
الأمطار
بورسعيد/شيماء رشاد
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واصل عمال النظافة بمحافظة بورسعيد، عملهم، اليوم الجمعة، رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، متمثلة في سقوط أمطار غزيرة على أحياء المدينة الساحلية، يصاحبها رياح متوسطة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

ورفعت الأحياء حالة الاستعداد إلى القصوى لكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، ويواصل المحافظ اللواء عادل الغضبان، ترأسه لغرفة عمليات المحافظة المرتبطة بغرف عمليات فرعية في الأحياء والمديريات الخدمية، لسرعة التعامل مع أي تداعيات أو أحداث طارئة نتيجة موجة الطقس السيئة.

وانتظم العمل بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصورة طبيعية على رغم سوء الأحوال الجوية، بينما انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية.

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