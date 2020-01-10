اليابان تنشر وحدات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

أمر وزير الدفاع الياباني تاروكون، اليوم الجمعة، بنشر وحدات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط.



ونفذت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، أمس عدة تدريبات عسكرية قبل التوجه إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات، للمساعدة في تأمين مرور السفن التجارية، رغم تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بالمنطقة.



وفي سياق أخر، قالت الحكومة اليابانية، إنه من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، زيارة تستغرق خمسة أيام اعتبارًا من الغد السبت إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وسط توترات حادة بين إيران والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن يوشهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قوله في مؤتمر صحفي، إن آبي يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لإجراء محادثات مع قادتهم.