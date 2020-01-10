شرم الشيخ تتصدر قائمة أفضل الوجهات السياحية

تصدّرت مدينة شرم الشيخ قائمة أفضل الوجهات السياحية العالمية، التى تجب زيارتها فى عام ٢٠٢٠، بحسب تقرير أعدته صحيفة «Knutsford Guardian» البريطانية.

وأشادت الصحيفة بجمال شرم الشيخ واعتدال طقسها، وتنوع الحياة البرية وجمال الحياة البحرية بها، مشيرة إلى أن المدينة تعد واحدة من أهم وأفضل المدن السياحية التى تتمتع ببحر هادئ وجميل.

وأشارت إلى أن المدينة يوجد بها أفضل الشواطئ التى يمكن ممارسة رياضة الغوص والغطس بها، فضلًا عن الاستمتاع بجمال الشعب المرجانية فى البحر الأحمر، التى تجذب أنواعًا جديدة من الأسماك إضافة إلى الحيتان وأسماك القرش.

ولفتت إلى أن «مصر تشهد حاليًا ازدهارًا فى حركة السياحة بشبه جزيرة سيناء، خاصة بعد عودة الرحلات البريطانية إلى مطار شرم الشيخ عقب انقطاع دام ٤ سنوات تقريبًا».

