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عالم

تقرير بريطانى يدعو لزيارة مصر: الواقع أجمل من الصور بـ10 مرات.. والسفر إليها أكثر التجارب راحة

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:56 ص
الاهرامات
الاهرامات
هدير سند
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أشاد موقع «بريكنج ترافيل نيوز» البريطانى المتخصص فى أخبار السفر، بانتعاش قطاع السياحة فى مصر وأصالة حضارتها التى تمتد إلى الآلاف السنين، واصفًا إياها بأنها «أكثر الحضارات القديمة إثارة للإعجاب».
وقال الموقع، فى تقرير، أمس، إن مصر تعد من أجمل دول شمال إفريقيا، إذ تجمع بين «الجمال الصارخ» فى مناظرها الطبيعية الخلابة وحضارتها الفرعونية القديمة فى مختلف الأنحاء، معتبرًا أن «واقع مصر أجمل من الصور بـ١٠ مرات».
وأضاف أن السياحة المصرية تعد أحد أهم المصادر الرئيسية للدخل القومى للبلاد، والسبب الأهم فى نمو الاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل، لافتًا إلى جهود الحكومة المصرية فى تعزيز قطاع السفر والسياحة طوال السنوات الماضية، خصوصًا فى عام ٢٠١٩، وتمكنها من الخروج من حالة الركود التى عانى منها القطاع لسنوات.
وأشار إلى أن «مصر بتاريخها الغنى وثقافتها المثمرة لم تخفق يومًا فى تحقيق النمو المرغوب»، منوهًا بعودة الرحلات السياحية من مختلف المناطق وزيادة تدفقات السياح إليها، مرجعًا ذلك إلى الجهود الرامية لتطوير قطاع السياحة وبيع تذاكر بأسعار معقولة.
ووفقًا للموقع، استطاع قطاع السياحة أن يوفر نحو ٢.٤٨ مليون وظيفة، إذ يمثل القطاع ٩.٥٪ من إجمالى العمالة فى مصر، متوقعًا أن يشهد القطاع مزيدًا من التقدم بتوفيره ٣.٢٢٢ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٢٩.
ووضع الموقع قائمة من المقاصد السياحة الأكثر زيارة فى مصر، وفقًا لآراء الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، الذين وصفوا زيارتهم لتلك الأماكن بأنها «أكثر تجارب السفر راحة».
وتصدرت أهرامات الجيزة القائمة باستقبالها ١٤.٧ مليون زائر كل عام، بسبب «بنيتها الجميلة وهيكلها المتناسق».
تأتى فى المرتبة الثانية مدينة القاهرة بمعالمها وآثارها الإسلامية الرائعة ومساجدها التاريخية، التى تبرز جمال وعمق التاريخ، ثم معبد أبوسمبل، الذى سافر إليه نحو ٥٠٠٠ سائح فى عام ٢٠١٧.
كما شملت القائمة مدينة الإسكندرية، حيث أشاد الموقع بطرازها الأوروبى وتمتعها بأجمل الآثار التاريخية، وبجمال شواطئها، إلى جانب معبدى الكرنك ووادى الملوك بمدينة الأقصر.

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