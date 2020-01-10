تحمل 320 سائحًا.. 15 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر

تزينت سماء الأقصر، اليوم الجمعة، بإقلاع 15 رحلة بالون طائرة يحملون على متنهم 320 سائحا وسائحة من مختلف الجنسيات الأجنبية، هذا إلى جانب السائحين المصريين.



وقال مسئول بإحدى الشركات السياحية العاملة في مجال البالون، إن سياحة البالون تعد من الأنماط السياحية التي تنفرد بها محافظة الأقصر، وذلك نظرا لما تتمتع به المحافظة، من استقرار بالطقس هذا إلى جانب الطبيعة الخلابة.



وأشار إلى أن السائحون يحرصون على أن تكون رحلة البالون في أولى قائمة برنامج السياحي خلال زيارتهم للأقصر.



وأكد أن سياحة البالون تحظى بالكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لإدراكهم أن الشركات المصرية تعتمد على أفضل المعدات المستخدمة في هذا المجال.