الأرصاد: انتهاء حالة عدم استقرار الطقس اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة، هو نهاية حالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الغد ستبدأ الشبورة المائية في الظهور، وتزيد فترات سطوع الشمس.



وأضاف محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية على مدار الأسبوع، ولكن ستظل فترات الليل والساعات الأولى من الصباح شديدة البرودة.



وأوضح "شاهين" أن فرص سقوط الأمطار، مازالت موجودة على السواحل الشمالية وسيناء، فضلا عن فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، ولكن ستنتهي فرص سقوط الأمطار بعد ظهر اليوم.