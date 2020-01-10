الكشف على ٢٥٠٠ مواطن في قافلة طبية بدمياط

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، توقيع الكشف الطبي بالتخصصات كافة وبالمجان على ٢٥٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة التى نُفذت هذا الأسبوع بقرية الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد، بالإضافة إلى تحويل ٦٢ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ٣ حالات وصرف العلاج اللازم بالمجان.



كما شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في عقد ندوات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وكذلك تحليل عينات من مياه الشرب.



وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن القافلة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة بجميع المراكز والمدن.