سقارة ينفذ خطة التدريب بـ4 دورات بدءًا من غد (صور)

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي 2019-2020، حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع المقبل، بدءًا من غد السبت، 4 دورات تدريبية تتضمن حقيبة تدريبية جديدة تنفذ للمرة الأولى، وهي التخطيط للتنمية المستدامة مع التركيز على التخطيط المحلي المتكامل لرؤساء الوحدات القروية.



ذلك إضافة إلى دورتين تدريبيتين عن أساسيات التحول الرقمي وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال الشئون المالية، فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية مستوى ثاني للأسبوع الثانى على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 175 متدربًا من جميع المحافظات.



وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يتلقى تقارير متابعة دورية عن معدلات تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالي 2019-2020 ومستوى الأداء ومدى الاستفادة والمستوى التى يتخرج منها متدربي الدورات التدريبية.



وأشار إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 50 دورة تدريبية من الخطة التدريبية، والتي بدأت في شهر سبتمبر 2019 استفاد منها حوالي 2512 متدربا بمختلف المستويات الوظيفية وفي جميع المحافظات.