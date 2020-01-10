قوس قزح يزين سماء بورسعيد (صور)

ظهر قوس قزح، اليوم الجمعة، في سماء محافظة بورسعيد، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، متمثلة في سقوط أمطار على فترات متقاربة على أحياء المدينة الساحلية، يصاحبها رياح خفيفة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.



والتقط مواطنون صور تذكارية وهم على الشاطئ لـ"قوس قزح" ملتحما بأمواج البحر في مشهد كوني رائع، في الوقت الذي رفعت الأحياء حالة الاستعداد إلى القصوى لكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.



ويواصل المحافظ اللواء عادل الغضبان، ترؤسه لغرفة عمليات المحافظة المرتبطة بغرف عمليات فرعية في الأحياء والمديريات الخدمية، لسرعة التعامل مع أي تداعيات أو أحداث طارئة نتيجة موجة الطقس السيئة.



وانتظم العمل بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصورة طبيعية على رغم سوء الأحوال الجوية، وأيضا العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، وكذلك كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة.