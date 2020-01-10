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عالم

أوكرانيا: احتمال إسقاط الطائرة في إيران بصاروخ «غير مستبعد»

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:32 ص
فولوديمير زيلينسكى
فولوديمير زيلينسكى
ياسمين محمود
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قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع، نتيجة إصابتها بصاروخ مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.

وأضاف أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن التحقيق في وقت لاحق اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، نفي رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زادة، إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ، وتسبب الحادث في مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 راكبا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد.

وقال زادة: إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير واردة من الناحية التقنية، مؤكدا أن اشتعال الطائرة لمدة دقيقة ينفي إصابتها بصاروخ.

وكانت تحطمت طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية "ماو" في إيران الأربعاء الماضي، بعد إقلاعها من مطار "الخميني" في العاصمة الإيرانية طهران في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

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