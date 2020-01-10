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حوادث

ننشر أقوال الشهود في مقتل طبيب أثناء هروبه من منزل عشيقته

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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استمعت النيابة إلى أقوال شهود واقعة مقتل طبيب أثناء هروبه من شقة عشيقته بمنطقة الهرم، الذين أكدوا أن المجني عليه عمره 44 سنة، كان يتردد على عشيقته من نحو 8 أشهر، فى غياب زوجها، الذى يعمل فرد أمن يدعى "علي" 39 سنة، وعقب حضور الزوج فى وقت مبكر عن مواعيده، داخل المنزل، فسمع أصوات من داخل غرفة نومه، فتوجه إلى الغرفة وفتح الباب، وشاهد زوجته فى حضن عشيقها، وحاول الإمساك به إلا أن الطبيب دفعه وحاول الهرب قفزا من الشباك محاولة للهرب على سطح عقار مجاور، فسقط فى المنور جثة هامدة.

كانت قد تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أهالى منطقة مشعل، بسقوط شخص فى منور عقار سكنى جثة هامدة، انتقلت قوة من مباحث الجيزة، لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الخامس من العمر مصاب بكسر فى الجمجمة وكدمات وجروح فى مختلف أنحاء جسده نتيجة القفز.

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