إيران: لا حساسية من تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

نفى رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زادة، اليوم الجمعة، إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ، وتسبب الحادث في مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 راكبًا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد.



وقال زادة، إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير واردة من الناحية التقنية، مؤكدًا أن اشتعال الطائرة لمدة دقيقة ينفي إصابتها بصاروخ.



وأكد رئيس منظمة الطيران المدني، أنه لا حساسية لدى إيران من تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.



وكان كشف زادة عن إصدار التقرير الأولي لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية في (طهران)، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسلم أي رسالة رادار من الطيار حول وجود ظروف غير طبيعية.



كما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، الكيسي هونشاروك، الأربعاء، أن كييف سترسل خبراء للمساعدة في عملية البحث والتحقيق في أسباب تحطم الطائرة المتجهة من طهران إلى كييف.



وغرد هونشاروك، عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "نعد فريقًا للقيام بزيارة عمل إلى إيران للمساعدة في عملية البحث وللتحقق من أسباب الكارثة"، كما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي- في وقت سابق اليوم- أنه يتابع جميع الأحداث المتعلقة بتحطم الطائرة في إيران، طالبًا الامتناع عن التكهنات.



وحسب إدارة الطوارئ الإيرانية، لقي جميع ركاب طائرة الخطوط الأوكرانية مصرعهم، بينهم 147 إيرانيًا، التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني بطهران إلى كييف.

