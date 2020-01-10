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عالم

روسيا تدعو إلى ضبط النفس في أزمة أمريكا وإيران

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:39 ص
سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو تدعو جميع الأطراف المتورطة في الوضع المحيط بإيران إلى ضبط النفس، وبالتحديد الولايات المتحدة التي تعتبر موسكو سياستها غير مقبولة.

وأضاف ريابكوف، الذي وصل إلى طوكيو للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الروسي- الياباني، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس، وخاصة الولايات المتحدة، التي "فجرت" الشرق الأوسط، فضلا عن مواصلتها اتباع سياسة زعزعة الاستقرار والفوضى والسيطرة والابتزاز، وهي سياسة تبدو لنا مدمرة وغير مقبولة".

في سياق متصل، أعرب ريابكوف عن استعداد روسيا لمناقشة أزمة إيران مع الولايات المتحدة، إذا كانت واشنطن مهتمة بذلك.

كما أعرب عن أمل بلاده بامتناع الولايات المتحدة وإيران عن شن هجمات جديدة، لافتا إلى أن موسكو تعتزم بذل الجهود من أجل تحقيق ذلك في إطار مبادرة الأمن الجماعي.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر الجمعة الماضي 3 يناير، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني و"أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران، من جهتها، أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، وشنت هجمات صاروخية على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق.

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