رئيس وزراء اليابان يبدأ جولة في الشرق الأوسط غدا

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، زيارة تستغرق خمسة أيام اعتبارا من الغد السبت إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وسط توترات حادة بين إيران والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن يوشهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قوله في مؤتمر صحفي، إن آبي يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لإجراء محادثات مع قادتهم.



وأضاف كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، أن آبي "سيتبادل الآراء مع قادة الدول الثلاث التي تلعب أدوارًا مهمة في تخفيف التوترات واستقرار الوضع في المنطقة".



وتابع قائلا: "إن آبي يخطط للسعي إلى التعاون لضمان إمدادات الطاقة المستقرة والملاحة الآمنة".

وكانت الحكومة اليابانية تدرس خيار إلغاء هذه الزيارة، غير أن آبي قرر المضي قدمًا بها بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القيام بمزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران، مما أدى إلى تخفيف التوترات بين واشنطن وطهران.



ومن المتوقع أن يشرح آبي خطة طوكيو لإرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي لتعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخبارية في الشرق الأوسط.



وتشمل مناطق عمليات قوات الدفاع الذاتي خليج عمان وجزء من بحر العرب.



وتعتمد اليابان بشدة على الشرق الأوسط في وارداتها من النفط الخام، وتهدف عملية إرسال قوات الدفاع الذاتي إلي المساعدة في ضمان سلامة السفن التجارية ذات الصلة باليابان التي تمر عبر المنطقة.

