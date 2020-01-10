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مصر

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:12 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الجمعة، أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔيفة إلى ﻣﺘﻮﺳطة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 09 والعظمى 17

شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17

طنطا الصغرى 10 والعظمى 17

دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

بلطيم الصغرى 10 والعظمى 17

مطروح الصغرى 11 والعظمى 15

السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

سيوة الصغرى 07 والعظمى 12

بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 14

دمياط الصغرى 10 والعظمى 14

الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 16

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 16

السويس الصغرى 11 والعظمى 17

العريش الصغرى 08 والعظمى 16

رفح الصغرى 07 والعظمى 15

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 15

طابا الصغرى 08 والعظمى 14

كاترين الصغرى 00 والعظمى 04


شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18

الغردقة الصغرى 11 والعظمى 18

مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 18

الفيوم الصغرى 09 والعظمى 17

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 17

المنيا الصغرى 07 والعظمى 17

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 16

سوهاج الصغرى 05 والعظمى 17

قنا الصغرى 05 والعظمى 17

الأقصر الصغرى 06 والعظمى 17

أسوان الصغرى 09 والعظمى 17

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