قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

يدخل الزمالك مواجه صعبة، اليوم الجمعة، أمام نظيره زيسكو الزامبي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



وكان الزمالك قد تعادل مع زيسكو يونايتد في مباراة الجولة الماضية بنتيجة 1-1 ضمن لقاءات البطولة الإفريقية.



ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر مازيمبي الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يأتي زيسكو يونايتد في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأول أغسطس الأنجولي في المركز الرابع برصيد نقطتين.



موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي

وتنطلق مباراة الزمالك ونظيره زيسكو يونايتد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في دوري أبطال إفريقيا.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي

تُذاع مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي والتي تقام على أرضية ملعب استاد السلام، عبر قنواتbeIN Sports.



قناة مفتوحة تنقل اللقاء

وسيتم نقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، عبر قناة تايم سبورت على التردد الأرضي مجانا لمحبي القميص الأبيض.