الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:02 ص
جريدة الدستور
طباعة
يدخل الزمالك مواجه صعبة، اليوم الجمعة، أمام نظيره زيسكو الزامبي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد تعادل مع زيسكو يونايتد في مباراة الجولة الماضية بنتيجة 1-1 ضمن لقاءات البطولة الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر مازيمبي الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يأتي زيسكو يونايتد في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأول أغسطس الأنجولي في المركز الرابع برصيد نقطتين.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي
وتنطلق مباراة الزمالك ونظيره زيسكو يونايتد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي
تُذاع مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي والتي تقام على أرضية ملعب استاد السلام، عبر قنواتbeIN Sports.

قناة مفتوحة تنقل اللقاء
وسيتم نقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، عبر قناة تايم سبورت على التردد الأرضي مجانا لمحبي القميص الأبيض.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

إحالة شكوى الزمالك ضد كهربا لـ«فيفا»

منذ حوالي 12 ساعة

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

منذ حوالي 14 ساعة

15 سؤالا لحل لغز حادث فيلا نانسي عجرم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

التدخين يهدد العقل ويسبب الاكتئاب

الحرمان من النوم يرفع مستويات الزهايمر

اضطرابات النوم تجعلك تعيش «كابوسا»

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

الرئيس نيوز

"الكونجرس" يكبل ترامب "عسكريا" فى مواجهة إيران

مصرع شخصان وإصابة 25 فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل

"وسط توترات الشرق الأوسط"..تشريع أمريكى لمنح إسرائيل 3.3 مليار دولار

"موافقة مشروطة أم رفض مطلق"..حفتر يرد على مقترح "الهدنة"الروسى

منوعات

وفاة شاب بعد 4 سنوات من تناوله «ساندويتش» مسمم بالزئبق

5 أنواع من الزيوت لا غنى عنها

مؤسس «فيسبوك» يكشف عن طموحاته للعقد المقبل

الطحالب تتسبب في نفوق 290 سلحفاة بحرية

كشكول

تعليم كفر الشيخ تكرم موظف بدرجة "أمين جدا"

قرار جديد لتعليم كفر الشيخ بشأن عطلة "السبت"

طالبان بإعدادية الوادى الجديد يؤديان الامتحانات بنظام "برايل"

رئيس جامعة القاهرة يدعو إلى بناء مظلة للتسامح وقبول الآخر

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
جمال طه
حرب الاغتيالات وانقلاب التوازن فى العراق
المزيد

الثقافة

الليلة.. أعمال تراثية خالدة بمعهد الموسيقى العربية

عبدالشكور: «كنت شابًا فى الثمانينيات» يبدأ بإغتيال السادات وينتهى بغزو الكويت

وائل خورشيد يكتب: أتظن أنك رأيت!

تأبين «شهيد الأدباء» في «ثقافة الغربية» (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك