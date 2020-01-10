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التجارة: رسوم ترامب كلفت الشركات الأمريكية 46 مليار دولار

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، لإعادة هيكلة العلاقات التجارية للولايات المتحدة، كلفت الشركات الأمريكية 46 مليار دولار منذ فبراير 2018، وأن الصادرات الأميركية التي شملتها "رسوم انتقامية" قد تراجعت تراجعًا حادًا.

وقالت "تريد بارتنرشب ورلدوايد" الاستشارية، التي حسبت التكلفة التراكمية للرسوم من واقع أحدث البيانات المتاحة حتى نوفمبر 2019، إن نصيب الأسد من تلك التكاليف، حوالي 37 مليار دولار، ينبع من الرسوم المفروضة على الواردات الآتية من الصين.

وتراجعت صادرات السلع الأميركية التي شملتها رسوم انتقامية من الصين ودول أخرى، 23 في المئة خلال الاثني عشر شهرًا حتى نوفمبر، مقارنة مع 2017، قبل بدء فرض الرسوم.

ونقلت "نيويورك تايمز " عن دان أنتوني، نائب رئيس "تريد بارتنرشب"، قوله إنه حتى عندما زالت الرسوم الانتقامية، فإن تلك الصادرات لم تنتعش.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، تقلص إجمالي العجز التجاري الأميركي إلى أدنى مستوى خلال أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر.

وبحسب أنتوني فإن صادرات السلع الأميركية الخاضعة لرسوم انتقامية في الصين، تراجعت 26 في المئة خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في نوفمبر مقارنة مع 2017، في حين زادت صادرات السلع التي لا تواجه مثل تلك الرسوم عشرة في المئة عن مستويات 2017.

وأضاف أن، إجمالي الصادرات الأميركية ارتفعت مقارنة مع 2017، لكن الرسوم الانتقامية كبحت النمو في 2018 في حين انخفضت الصادرات في 2019.

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