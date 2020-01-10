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منوعات

5 أنواع من الزيوت لا غنى عنها

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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إذا كنت ممن يرغبون في خسارة الوزن الزائد وحرق الدهون بطريقة سريعة، فهناك مجموعة من الزيوت عليك استخدامها من أجل تسريع عملية الحرق خلال اتباع الحمية الغذائية.

وحسبما أفاد موقع «ديلي ميل»، فهذه الزيوت الطبيعية تساعدك ليس فقط في إنقاص الوزن، وإنما أيضًا في علاج كثير من المشكلات الصحية، مثل جفاف الجلد وتساقط الشعر، كما يمكن استخدامها في تخفيف الالتهابات.

وفيما يلي أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد في خسارة الوزن:

١- زيت جوز الهند
يزيد زيت جوز الهند من الشعور بالامتلاء ويعزز تنظيم الشهية، كذلك يقلل زيت جوز الهند من الالتهاب ويزيد من مستويات الكوليسترول الجيد في الدم ويرفع حساسية الأنسولين.

ولتحفيز حرق الدهون، ينصح بإضافة القليل من زيت جوز الهند إلى الطعام يوميا أو تناول ملعقة صغيرة منه.

٢- زيت الليمون
يتمتع الليمون بخصائص حارقة للدهون، وينطبق هذا على زيت الليمون أيضا، والذي يعتبر من أفضل الزيوت للتخلص من الوزن الزائد.

ويرجع ذلك لأن زيت الليمون يساعد على إزالة السموم من الجسم، وبالتالي تنشيط وزيادة مستويات الطاقة وتحسين هضم الدهون بالإضافة إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي التي تزيد حرق الدهون، كما أنه يساعد في علاج التهاب المفاصل الذي يعيق ممارسة الرياضة.

٣- زيت الزيتون
على الرغم من أن سعراته الحرارية ليست قليلة، ولكن يمكن أن يساعد زيت الزيتون في التخلص من الوزن الزائد، وذلك لأنه من الدهون الصحية التي تؤدي للشعور بالشبع عند تناول القليل منها، مما يضمن عدم الإفراط في تناول الطعام.

ويمكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى طبق السلطة الخضراء أو الدجاج واللحم المشوي.

٤- زيت اللافندر
يساعد زيت اللافندر في زيادة الشعور بالاسترخاء وتخفيف التوتر وعلاج اضطرابات النوم، وهي أمور هامة لزيادة حرق الدهون في الجسم، وذلك لأن التوتر يؤثر على الهرمونات بالسلب، وبالتالي يعيق عملية الحرق.

كما أن صعوبة النوم ليلا يمكن أن تسبب زيادة الوزن، وذلك نتيجة زيادة إفراز هرمون الجوع وتناول المزيد من الأطعمة، أما في حالة استنشاق زيت اللافندر فإنه سوف يساعد على الاستغراق في النوم سريعا.

للحصول على نتيجة فعالة، ينصح بوضع 3 قطرات من زيت اللافندر على المعصمين والرقبة من الخلف قبل وقت النوم.

٥- زيت الغريب فروت
يدعم زيت الغريب فروت تحطيم الدهون في الجسم عن طريق تنشيط الإنزيمات، كما أنه يحتوي على مركبات قوية تدعم عملية الأيض وتطهير الغدد اللمفاوية، مما يسمح لها بحمل العناصر الغذائية إلى الأنسجة.

وللحصول على فوائد زيت الغريب فروت، يتم تدليك البطن به للمساعدة في تقليل الدهون، كما يمكن استخدامه للحد من الشعور بالجوع وذلك عن طريق إضافة قطرتين إلى كوب من الماء وتناوله، أو وضع قطرتين على المعصمين أو الصدر.

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