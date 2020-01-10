«تشريع أمريكى» لمنح إسرائيل 3.3 مليار دولار

قدم عضوان بمجلس الشيوخ أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري تشريعا، الخميس، لمنح إسرائيل مساعدات سنوية بنحو 3.3 مليار دولار في مسعى لتحويل مذكرة تفاهم بين البلدين تم التوصل إليها عام 2016 إلى قانون وسط قلق من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.



وطبقا لنص التشريع، تبنى السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، والديمقراطي، كريس كونز، معا التشريع الذي يأتي ضمن إجراء أوسع تعثر العام الماضي حسبما أفادت الوكالة الفرنسية.



وقدم روبيو وكونز التشريع وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بقتل القائد الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، وردت طهران بهجوم صاروخي على قاعدتين عراقيتين تستضيفان جنودا أميركيين.



وظل التوتر يخيم على المنطقة، الخميس، مع رفض طهران دعوة ترامب للتوصل لاتفاق نووي جديد وتهديد قادتها العسكريين بشن مزيد من الهجمات.



وسوف يحول التشريع إلى قانون "مذكرة التفاهم" التي توصلت إليها إسرائيل مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قبل 4 سنوات، والتي شملت أكبر تعهد بالمساعدة العسكرية الأمريكية لأي بلد آخر.