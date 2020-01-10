الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أدلة ترجح إسقاط الطائرة الأوكرانية.. وإيران: «حرب نفسية»

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
نفت إيران في بيان على لسان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ، وذلك وسط أدلة وفيديو يرصد إسقاطها بصاروخ إيراني أرض جو.

وقال البيان: «كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران.. بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين، وندعو بوينج لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود»، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».

كما دعت إيران كندا لتزويدها بما لديها من معلومات قالت «أوتاوا» إنها تفيد بأن طائرة البوينج 737 الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران أصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني.

كذلك دعت الخارجية الإيرانية شركة «بوينج» الأمريكية للمشاركة بالتحقيق الرسمي في التحطم، بعد ورود تصريحات أمريكية وبريطانية تتطابق مع ما أعلنته كندا بأن الطائرة قد تكون أسقطت بصاروخ عن طريق الخطأ عقب إطلاق طهران صواريخ بالستية على قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في العراق.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعرب، عن «شكوك» بشأن أسباب تحطم الطائرة، فيما أبدى مسؤولون أمريكيون قناعتهم بأن الطائرة أسقطت بطريق الخطأ.

بدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن مصادر استخباراتية عدة، كندية وغيرها، تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني، مضيفًا «ربما لم يكن الأمر متعمدًا».

كذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن هناك مجموعة معلومات تفيد بأن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران، فجر الأربعاء، عقب الرد الصاروخي الإيراني على الضربة الأمريكية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، الجمعة، في بغداد.

وأعلنت إيران أنها مستعدة للسماح لخبراء من دول سقط لها ضحايا في التحطّم بالمشاركة في التحقيق.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 82 إيرانيًا، و63 كنديًا، و11 أوكرانيًا، وعدد من رعايا بريطانيا والسويد وأفغانستان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

مصادر تكشف عن السبب وراء حريق فيلا ايهاب توفيق

منذ حوالي 8 ساعات

قصة الجندي المجهول في حريق فيلا والد إيهاب توفيق

منذ حوالي 11 ساعة

استدعاء نانسي عجرم وزوجها مجددًا للتحقيق (مستند)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تغيبه عن حفل «كاف».. رسالة خاصة من رحمة خالد لـ محمد صلاح

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

اضطرابات النوم تجعلك تعيش «كابوسا»

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

بدء تدريب «هارفارد» لأطباء الزمالة المصرية

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرئيس نيوز

رسالة للرئيس السيسي من رئيس الكونغو برازافيل بشأن ليبيا

"زراعة النواب" عن "الثورة الخضراء": نؤيده لتدارك المخاطر الناجمة عن "الممارسات الخاطئة"

ننشر تفاصيل مشروع قانون "الثورة الخضراء" المعروض على البرلمان

"مستقبل وطن": ما يحدث بين أردوغان والسراج بليبيا "باطل"

منوعات

الطحالب تتسبب في نفوق 290 سلحفاة بحرية

ما هو حجم ثروة الأمير هاري وزوجته ميجان؟

«صقر النار» ينشر الجحيم في أستراليا

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

كشكول

تعليم كفر الشيخ تكرم موظف بدرجة "أمين جدا"

قرار جديد لتعليم كفر الشيخ بشأن عطلة "السبت"

طالبان بإعدادية الوادى الجديد يؤديان الامتحانات بنظام "برايل"

رئيس جامعة القاهرة يدعو إلى بناء مظلة للتسامح وقبول الآخر

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
جمال طه
حرب الاغتيالات وانقلاب التوازن فى العراق
المزيد

الثقافة

الليلة.. أعمال تراثية خالدة بمعهد الموسيقى العربية

عبدالشكور: «كنت شابًا فى الثمانينيات» يبدأ بإغتيال السادات وينتهى بغزو الكويت

وائل خورشيد يكتب: أتظن أنك رأيت!

تأبين «شهيد الأدباء» في «ثقافة الغربية» (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك