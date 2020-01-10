أدلة ترجح إسقاط الطائرة الأوكرانية.. وإيران: «حرب نفسية»

نفت إيران في بيان على لسان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ، وذلك وسط أدلة وفيديو يرصد إسقاطها بصاروخ إيراني أرض جو.



وقال البيان: «كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران.. بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين، وندعو بوينج لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود»، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».



كما دعت إيران كندا لتزويدها بما لديها من معلومات قالت «أوتاوا» إنها تفيد بأن طائرة البوينج 737 الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران أصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني.



كذلك دعت الخارجية الإيرانية شركة «بوينج» الأمريكية للمشاركة بالتحقيق الرسمي في التحطم، بعد ورود تصريحات أمريكية وبريطانية تتطابق مع ما أعلنته كندا بأن الطائرة قد تكون أسقطت بصاروخ عن طريق الخطأ عقب إطلاق طهران صواريخ بالستية على قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في العراق.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعرب، عن «شكوك» بشأن أسباب تحطم الطائرة، فيما أبدى مسؤولون أمريكيون قناعتهم بأن الطائرة أسقطت بطريق الخطأ.



بدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن مصادر استخباراتية عدة، كندية وغيرها، تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض-جو إيراني، مضيفًا «ربما لم يكن الأمر متعمدًا».



كذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن هناك مجموعة معلومات تفيد بأن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني.



وتحطمت الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران، فجر الأربعاء، عقب الرد الصاروخي الإيراني على الضربة الأمريكية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، الجمعة، في بغداد.



وأعلنت إيران أنها مستعدة للسماح لخبراء من دول سقط لها ضحايا في التحطّم بالمشاركة في التحقيق.



وكان على متن الطائرة المنكوبة 82 إيرانيًا، و63 كنديًا، و11 أوكرانيًا، وعدد من رعايا بريطانيا والسويد وأفغانستان.