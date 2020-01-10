ترامب يكشف السبب الرئيسى لقتل «سليمانى»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بعد قليل من وصوله إلى العراق الأسبوع الماضي؛ لأسباب منها «أنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا».



وأضاف «ترامب»، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: «أمسكنا بوحش كاسر وقضينا عليه، وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل، فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.



وذكر «ترامب»، أن بلاده نفذت الضربة أيضًا؛ بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن «سليماني» لعب دورًا في تدبيره.



وأعقب ذلك احتجاجات عنيفة قام بها مؤيدو الفصيل المدعوم من إيران أمام السفارة الأمريكية في بغداد، وقال «ترامب»: «إن سليماني كان يريد أن تصبح تلك الاحتجاجات أشد عنفًا».



وأضاف: «كانت هذه مؤامرة منظمة تمامًا، وأنتم تعلمون من الذي نظمها، ذلك الرجل لم يعد في محيطنا الآن، وكان في ذهنه ما هو أكثر من تلك السفارة».