الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يكشف السبب الرئيسى لقتل «سليمانى»

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بعد قليل من وصوله إلى العراق الأسبوع الماضي؛ لأسباب منها «أنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا».

وأضاف «ترامب»، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: «أمسكنا بوحش كاسر وقضينا عليه، وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل، فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر «ترامب»، أن بلاده نفذت الضربة أيضًا؛ بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن «سليماني» لعب دورًا في تدبيره.

وأعقب ذلك احتجاجات عنيفة قام بها مؤيدو الفصيل المدعوم من إيران أمام السفارة الأمريكية في بغداد، وقال «ترامب»: «إن سليماني كان يريد أن تصبح تلك الاحتجاجات أشد عنفًا».

وأضاف: «كانت هذه مؤامرة منظمة تمامًا، وأنتم تعلمون من الذي نظمها، ذلك الرجل لم يعد في محيطنا الآن، وكان في ذهنه ما هو أكثر من تلك السفارة».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

منذ حوالي 7 ساعات

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

منذ حوالي 8 ساعات

غلق شارع الهرم جزئيًا لمدة 3 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

قصة الجندي المجهول في حريق فيلا والد إيهاب توفيق

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

اضطرابات النوم تجعلك تعيش «كابوسا»

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

بدء تدريب «هارفارد» لأطباء الزمالة المصرية

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرئيس نيوز

رسالة للرئيس السيسي من رئيس الكونغو برازافيل بشأن ليبيا

"زراعة النواب" عن "الثورة الخضراء": نؤيده لتدارك المخاطر الناجمة عن "الممارسات الخاطئة"

ننشر تفاصيل مشروع قانون "الثورة الخضراء" المعروض على البرلمان

"مستقبل وطن": ما يحدث بين أردوغان والسراج بليبيا "باطل"

منوعات

الطحالب تتسبب في نفوق 290 سلحفاة بحرية

ما هو حجم ثروة الأمير هاري وزوجته ميجان؟

«صقر النار» ينشر الجحيم في أستراليا

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

كشكول

تعليم كفر الشيخ تكرم موظف بدرجة "أمين جدا"

قرار جديد لتعليم كفر الشيخ بشأن عطلة "السبت"

طالبان بإعدادية الوادى الجديد يؤديان الامتحانات بنظام "برايل"

رئيس جامعة القاهرة يدعو إلى بناء مظلة للتسامح وقبول الآخر

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
جمال طه
حرب الاغتيالات وانقلاب التوازن فى العراق
المزيد

الثقافة

الليلة.. أعمال تراثية خالدة بمعهد الموسيقى العربية

عبدالشكور: «كنت شابًا فى الثمانينيات» يبدأ بإغتيال السادات وينتهى بغزو الكويت

وائل خورشيد يكتب: أتظن أنك رأيت!

تأبين «شهيد الأدباء» في «ثقافة الغربية» (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك