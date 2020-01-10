محمود نصر يستعد لتصوير دوره فى «دانتيل»

يستعد الفنان السورى محمود نصر والذى قام بدور سليم الأول فى مسلسل «ممالك النار» للبدء فى تصوير مسلسل جديد للمشاركة به فى الموسم الرمضانى الجديد.



وتعاقد بشكل رسمى مع شركة إيجل للقيام ببطولة مسلسل «دانتيل»، أمام الفنانة سيرين عبدالنور، ويعقد «نصر» مع الشركة المنتجة والمخرج المثنى صبح، جلسات عمل مكثفة للوقوف على تفاصيل العمل وشخصيته، خاصة وأنها تتطلب تحضيرات كثيرة حيث يلعب دور أحد مالكى بيوت الأزياء الذى يقع فى غرام خياطة.



وأوشكت كلا من الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجى القاسم على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى للعمل المأخوذ عن فورمات إسبانى بعنوان «Velvet»، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق حول قصص حب مختلفة.



فى سياق متصل يعمل المخرج المثنى صبح على الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة بالعمل فى بيروت لبدء تصوير المسلسل نهاية الشهر الجارى.