طوارئ داخل بلاتوهات الدراما لإنجاز مشاهد الأعمال الرمضانية

رفعت الاستديوهات شعار حالة من الطوارئ مع اقتراب شهر رمضان حيث بدأ العمل على قدم وساق فى معظم البلاتوهات لتصوير المسلسلات الدرامية المقرر عرضها رمضان المقبل.



ويشارك فى الموسم هذا العام ما يزيد عن 15 مسلسل ومع انطلاق الماراثون الدرامي لموسم رمضان انطلقت معه صافرة الإنذار لفرق عمل معظم هذه الأعمال التى ستبدأ تصوير والأخرى التي تواصل التصوير.



ويعد الفنان عادل إمام الوحيد الذي نجح في إنهاء تصوير مسلسله «فالنتينو» الذى يشارك فى الماراثون قبل انطلاق الموسم ودخل العمل مرحلة المونتاج ليكون أول الأعمال الرمضانية الجاهزة للعرض.



ورفع المخرج حسين المنباوى ساعات تصوير مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال الى 12 ساعة يوميًا ومنع اجازات النجوم لحين الانتهاء من المشاهد الخارجية للعمل.



ويواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضانى "البرنس "مطلع الأسبوع القادم حيث من المقرر أن يقوم المخرج محمد سامى بتكثيف ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة مع ضيق الوقت المتبقى على رمضان.



واضطر المخرج ياسر سامي مخرج مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف الى منع الإجازات ونبه على العاملين فى المسلسل بالالتزام بمواعيد التصوير والدقة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء السيناريست عمرو سمير عاطف من كتابة ما يقرب من 25 حلقة من العمل وهو ما يستدعي سرعة فى انهاء المشاهد



اما الفنان عمرو يوسف فيكثف المخرج رؤوف عبد العزيز مشاهد مسلسل "سيف الله الأضخم انتاجًا فى الموسم المقبل حيث من المقرر أن تسافر أسرة العمل الى الأردن خلال أيام للانتهاء من المشاهد الخارجية للمسلسل تمامًا قبل حلول شهر رمضان المبارك بعد الاستقرار بشكل كبير على معظم الفنانين المشاركين ف العمل حيث يرغب رؤوف عبد العزيز فى عمل خطة زمنية للانتهاء من المشاهد الخارجية كلها على ان يتم تصوير المشاهد الداخلية بمصر فى العشر ايام الاولى من رمضان حتى لا يتم إرهاق المشاهدين

بينما يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مسلسله الرمضانى الجديد "الاختيار" بشكل مكثف حيث أوشك المخرج بيتر ميمى على الانتهاء من تصوير معظم المشاهد الخارجية للعمل فى بعض المناطق والشوارع.



فيما وضع عدد من صانعي الاعمال الدرامية الاخرى خطة زمنية لبدء تصوير أعمالهم الدرامية مع نهاية شهر يناير الجارى حيث تبدأ الفنانة ياسمين صبرى تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "فرصة ثانية " يوم 12 يناير الجارى.



فيما تبدأ ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها "ونحب تانى ليه "يوم 25 يناير الجارى على ان تبدأ بتصوير جميع المشاهد الخارجية للعمل



أما يسرا فقد انتهت من تحضيرات مسلسلها الجديد "دهب عيرة " ومن المقرر أن تبدأ تصوير العمل فى 30 يناير الجارى وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للعمل من قبل الشركة المنتجة.



ويبدأ مصطفى شعبان تصوير مسلسل "حتى لا يطير الدخان" يوم 31 يناير الجارى خاصة وأن المخرج كريم العدل يرغب فى تصوير عدد كبير من مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان.



ورفعت المخرجة كاملة أبو ذكرى حالة الطوارىء استعدادا لاستئناف تصوير مسلسل "النصابين " للنجمة نيللى كريم خلال أيام حيث ترغب فى الانتهاء من 60% من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان.