الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طوارئ داخل بلاتوهات الدراما لإنجاز مشاهد الأعمال الرمضانية

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:09 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
طباعة
رفعت الاستديوهات شعار حالة من الطوارئ مع اقتراب شهر رمضان حيث بدأ العمل على قدم وساق فى معظم البلاتوهات لتصوير المسلسلات الدرامية المقرر عرضها رمضان المقبل.

ويشارك فى الموسم هذا العام ما يزيد عن 15 مسلسل ومع انطلاق الماراثون الدرامي لموسم رمضان انطلقت معه صافرة الإنذار لفرق عمل معظم هذه الأعمال التى ستبدأ تصوير والأخرى التي تواصل التصوير.

ويعد الفنان عادل إمام الوحيد الذي نجح في إنهاء تصوير مسلسله «فالنتينو» الذى يشارك فى الماراثون قبل انطلاق الموسم ودخل العمل مرحلة المونتاج ليكون أول الأعمال الرمضانية الجاهزة للعرض.

ورفع المخرج حسين المنباوى ساعات تصوير مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال الى 12 ساعة يوميًا ومنع اجازات النجوم لحين الانتهاء من المشاهد الخارجية للعمل.

ويواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضانى "البرنس "مطلع الأسبوع القادم حيث من المقرر أن يقوم المخرج محمد سامى بتكثيف ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة مع ضيق الوقت المتبقى على رمضان.

واضطر المخرج ياسر سامي مخرج مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف الى منع الإجازات ونبه على العاملين فى المسلسل بالالتزام بمواعيد التصوير والدقة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء السيناريست عمرو سمير عاطف من كتابة ما يقرب من 25 حلقة من العمل وهو ما يستدعي سرعة فى انهاء المشاهد

اما الفنان عمرو يوسف فيكثف المخرج رؤوف عبد العزيز مشاهد مسلسل "سيف الله الأضخم انتاجًا فى الموسم المقبل حيث من المقرر أن تسافر أسرة العمل الى الأردن خلال أيام للانتهاء من المشاهد الخارجية للمسلسل تمامًا قبل حلول شهر رمضان المبارك بعد الاستقرار بشكل كبير على معظم الفنانين المشاركين ف العمل حيث يرغب رؤوف عبد العزيز فى عمل خطة زمنية للانتهاء من المشاهد الخارجية كلها على ان يتم تصوير المشاهد الداخلية بمصر فى العشر ايام الاولى من رمضان حتى لا يتم إرهاق المشاهدين
بينما يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مسلسله الرمضانى الجديد "الاختيار" بشكل مكثف حيث أوشك المخرج بيتر ميمى على الانتهاء من تصوير معظم المشاهد الخارجية للعمل فى بعض المناطق والشوارع.

فيما وضع عدد من صانعي الاعمال الدرامية الاخرى خطة زمنية لبدء تصوير أعمالهم الدرامية مع نهاية شهر يناير الجارى حيث تبدأ الفنانة ياسمين صبرى تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "فرصة ثانية " يوم 12 يناير الجارى.

فيما تبدأ ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها "ونحب تانى ليه "يوم 25 يناير الجارى على ان تبدأ بتصوير جميع المشاهد الخارجية للعمل

أما يسرا فقد انتهت من تحضيرات مسلسلها الجديد "دهب عيرة " ومن المقرر أن تبدأ تصوير العمل فى 30 يناير الجارى وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للعمل من قبل الشركة المنتجة.

ويبدأ مصطفى شعبان تصوير مسلسل "حتى لا يطير الدخان" يوم 31 يناير الجارى خاصة وأن المخرج كريم العدل يرغب فى تصوير عدد كبير من مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان.

ورفعت المخرجة كاملة أبو ذكرى حالة الطوارىء استعدادا لاستئناف تصوير مسلسل "النصابين " للنجمة نيللى كريم خلال أيام حيث ترغب فى الانتهاء من 60% من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل نجوم رمضان القادم.. أسرار مسلسلات الموسم الدرامى

أعمال درامية داخل بلاتوهات التصوير استعدادًا لشهر رمضان

رفع ساعات التصوير وإلغاء الإجازات.. طوارئ لإنهاء سباق دراما رمضان

مؤلفو "زى الشمس" و"بدل الحدوتة 3" و"زلزال" يدخلون معسكر مغلق للانتهاء من الحلقات الأخيرة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

منذ حوالي 14 ساعة

15 سؤالا لحل لغز حادث فيلا نانسي عجرم (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

التدخين يهدد العقل ويسبب الاكتئاب

الحرمان من النوم يرفع مستويات الزهايمر

اضطرابات النوم تجعلك تعيش «كابوسا»

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

الرئيس نيوز

"الكونجرس" يكبل ترامب "عسكريا" فى مواجهة إيران

مصرع شخصان وإصابة 25 فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل

"وسط توترات الشرق الأوسط"..تشريع أمريكى لمنح إسرائيل 3.3 مليار دولار

"موافقة مشروطة أم رفض مطلق"..حفتر يرد على مقترح "الهدنة"الروسى

منوعات

دراسة جديدة: الشاي يطيل العمر

وفاة شاب بعد 4 سنوات من تناوله «ساندويتش» مسمم بالزئبق

5 أنواع من الزيوت لا غنى عنها

مؤسس «فيسبوك» يكشف عن طموحاته للعقد المقبل

كشكول

تعليم كفر الشيخ تكرم موظف بدرجة "أمين جدا"

قرار جديد لتعليم كفر الشيخ بشأن عطلة "السبت"

طالبان بإعدادية الوادى الجديد يؤديان الامتحانات بنظام "برايل"

رئيس جامعة القاهرة يدعو إلى بناء مظلة للتسامح وقبول الآخر

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
جمال طه
حرب الاغتيالات وانقلاب التوازن فى العراق
المزيد

الثقافة

الليلة.. أعمال تراثية خالدة بمعهد الموسيقى العربية

عبدالشكور: «كنت شابًا فى الثمانينيات» يبدأ بإغتيال السادات وينتهى بغزو الكويت

وائل خورشيد يكتب: أتظن أنك رأيت!

تأبين «شهيد الأدباء» في «ثقافة الغربية» (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك