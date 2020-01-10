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ديلى ميل: ميجان ماركل تترك ابنها وتهرب على كندا

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:20 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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عادت دوقة ساسكس ميجان ماركل، إلى كندا، تاركة الأمير هاري للتعامل مع الآثار المترتبة على أزمة التنازل والانفصال عن القصر الملكى.

وعلمت صحيفة "الديلي ميل" أن ميجان عادت إلى أمريكا الشمالية، حيث تركت ابنها أرشي، البالغ من العمر ثمانية أشهر مع المربية.

وقالت "ديلى ميل" فى تقريرها، إنها لم تكن تخطط للبقاء في المملكة المتحدة لفترة طويلة، بعد عودتها إلى بريطانيا يوم الإثنين، في نهاية فترة توقف الأسرة التي استمرت سبعة أسابيع من الخدمة الملكية في فانكوفر.

وجاء هذا التطور الملحوظ - الذي وصفه أحد المطلعين الملكيين على أنه "مذهل ببساطة" - حيث أمرت الملكة الليلة الماضية أسرتها المتحاربة بالتوصل إلى حل يسمح لحفيدها وزوجته بالتخلي عن الواجبات الملكية.

ووفقًا للصحف البريطانية، فلا تعتزم العائلة المالكة تجريد هاري وميجان من ألقابهما، حيث يخشى الحراس من أنها ستبدو انتقامية وتذكّر بالمعاملة التي تمت إلى والدة هاري، الأميرة ديانا.

وأوضح كبار المساعدين الملكيين أن الملكة قد تأذت بشدة من تصرفات حفيدها، في حين كان رد فعل أفراد الأسرة الآخرين الغضب من ميجان ماركل، الأمر الذى صعب أمر الرجوع إلى البيت الملكى مرة أخرى.

وفى تقرير سابق للديلى ميل، وصفت فيه أن ميجان ماركل تسببت فى تدمير العائلة المالكة، بعدما اقنعت هارى بالتنازل والتخلى عن العائلة.

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