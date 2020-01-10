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فن

مرقس عادل ينتهى من بناء ديكورات «فرصة تانية»

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:19 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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انتهى المخرج مرقس عادل من معاينة أماكن تصوير وبناء ديكورات مسلسل «فرصة تانية» للنجمة ياسمين صبري، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وذلك استعدادًا لانطلاق تصوير أولى مشاهد العمل غدًا السبت بمدينة 6 أكتوبر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي عن فتاة تبحث عن العاطفة، وتم الاستقرار على 80% من الأبطال المشاركين في المسلسل.

وعقدت ياسمين صبري، خلال الفترة الماضية، جلسات عمل مع كلًا من مصطفى جمال هاشم مؤلف العمل، ومحمد سيد بشير الذي كتب المعالجة الدرامية، واستقرت معهما على الشكل النهائي لقصة المسلسل.

«فرصة تانية» بطولة ياسمين صبري، دياب، أحمد مجدي، آيتن عامر، عمر الشناوي، محمود البزاوي، كريم عبدالخالق، وهبة عبدالغني، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير.

يذكر أن ياسمين صبري قدمت أولى بطولتها الدرامية خلال العام الماضي بمسلسل «حكايتي»، وشاركها البطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، وكان من تأليف محمد عبدالمعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج «سينرجي».

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