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عالم

الادعاء اليابانى يطلب القبض على مساعدى غصن على الهروب

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يسعى ممثلو الادعاء العام في اليابان للحصول على مذكرات توقيف ضد رجلين لهما دورهما في هروب رئيس نيسان السابق كارلوس غصن إلى لبنان قد انتهك قانون الهجرة الياباني، وفقًا لتقرير بثته وكالة جيجي اليابانية للأنباء، اليوم الجمعة، نقلًا عن أشخاص لم تكشف عن هويتهم.

ومن المرجح أن يعمل ممثلو الادعاء مع الانتربول لتقديم مذكرات توقيف ضد الرجلين اللذين غادرا على متن طائرة خاصة مع غصن؛ ويحملان الجنسية الأمريكية وفقًا للسجلات اليابانية، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.

وكانت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري قد شنت هجومًا علنيا حادًا ونادرًا على كارلوس غصن، المسؤول التنفيذي السابق البارز في قطاع صناعة السيارات، بعدما انتقد النظام القانوني في بلادها قائلًا إنه لا يتيح أدنى فرصة لمحاكمة عادلة، وذلك في معرض تبريره لهروبه من اليابان إلى لبنان.

وبعد فراره المثير الشهر الماضي، أدلى غصن منذ أيام بأول حديث علني قائلًا إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه بقسوة بالغة، وكانوا يستجوبونه لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم دون حضور محام، وحاولوا انتزاع اعتراف منه.

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