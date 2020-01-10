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العراق يستدعى سفير إيران.. ويرفض ضرب «عين الأسد»

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية العراقية، في بيان لها، أنها استدعت السفير الإيراني لإبلاغه رفض العراق ضرب قواعد عسكرية على أراضيها، وأنه يعتبر الإجراء خرقًا لسيادته.

ودعا البيان كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وأكد على استقلال العراق، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».

وأضاف البيان، أن استدعاء المسؤول الإيراني يأتي في سياق الضربات الصاروخية الانتقامية التي شنتها طهران، الأربعاء، على قاعدة عين الأسد التي تتواجد بداخلها قوات أمريكية.

وكشفت صور من الأقمار الصناعية، الأضرار التي تسبب بها الهجوم الصاروخي الإيراني، على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجومًا صاروخيًا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقامًا لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.

وأظهرت الصور التي بثها موقع إذاعة «إن بي آر» الأمريكية نقلًا عن شركة بلانت للتصوير عبر الأقمار الصناعية، الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية من الجو، والتي كشفت عن إصابة عدد من حظائر الطائرات في القاعدة الجوية، والتي بدت خالية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت نقلًا عن مصدر وصفته بـ«المهم»، أن إيران تعمدت عدم استهداف وإصابة منشآت مهمة في قاعدة «عين الأسد»، صباح الأربعاء.

ونقلت عن مصدر «مهم»، قوله: «التقييم الأولى الذي أجري خلال الليل، وجد أن إيران تجنبت الهدف عمدًا».

ولم تخلف الضربة الإيرانية خسائر مهمة في القاعدتين، مما أثار تساؤلات بشأن مدى نجاعة العملية، وما إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الطرفين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ذكرت في بيان رسمي أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة «فوكس نيوز» عن مسؤول قوله: «إن عدد الصواريخ بلغ 15».

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