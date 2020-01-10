«بايدن» يحظى بتأييد عمدة لوس أنجلوس فى الانتخابات الأمريكية

أعرب عمدة لوس أنجلوس إريك جارسيتي عن تأييده لجو بايدن، ما يمنح المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة مؤيدًا مؤثرًا في أكبر ولاية في البلاد.



وحسبما أفاد موقع «نيويورك تايمز»، قال جارسيتي في بيان أصدرته حملة بايدن: «نحن بحاجة إلى جو بايدن للم شمل أمتنا والعالم سويًا خلال هذه الأوقات الأكثر انقسامًا وخطورة، أعلم ذلك منذ اليوم الأول، سوف يعافي أمتنا، ويصلح علاقاتنا مع الخارج وينجز الأمور- وسيكون شريكًا حقيقيًا في حل أزمة التشرد الوطنية».



وأوردت وكالة انباء بلومبرج الأمريكية أن جارسيتي سوف يعمل أيضًا كرئيس وطني مشارك لحملة بايدن.



جدير بالذكر أن جو بايدن هو سياسي أمريكي كان نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 أثناء حكم الرئيس باراك أوباما، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ومثل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2009، وهو مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.