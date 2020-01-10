«النواب الأمريكى» يصوّت على قرار يحدّ «ترامب» من الحرب ضد إيران

صوّت مجلس النواب الأمريكي على الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، في مسعى من النواب لاستعادة دور الكونجرس في قرارات شن الحروب.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان الديموقراطيون اقترحوا نص القرار غير الملزم بعد ضربة أمريكية قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أدت إلى تصعيد خطير وزادت مخاطر اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.



وصوّت 224 نائبا لمصلحة القرار، فيما عارضه 194، علمًا أن ثلاثة نواب جمهوريين أيّدوا القرار الذي يطالب الرئيس بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقة الكونجرس.