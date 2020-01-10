حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 10 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تشعر ببعض التعب والملل، بسبب خسوف القمر من السرطان الذي يدعوك إلى الحذر؛ إلا أنك سرعان ما تستعيد نشاطك وحيويتك ونهمك إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة.



عاطفيًا: يحتاج الشريك إلى بعض الوقت للتفكير، أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار المناسب.



صحيًا: لا بأس من ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحيًا.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.