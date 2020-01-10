حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 10 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: لا تستخف بالأمور، ولا تستخف في تاثيرات خسوف القمر المباشر عليك ولا تترك الانفعالات تذهب بك نحو الاحباط بل تعامل بعقل بارد مع الازمات فغالبًا ما تتزامن تاثيرات القمر والمربع الفلكي والخسوف مع أوضاع معقّدة تراوح بين التراجع المعنوي والانزواء والأحزان.



عاطفيًا: تتحدث فتشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان.



صحيًا: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجح.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.