حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 10 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: الخسوف الحاصل اليوم مع قمر مكتمل في السرطان يشير إلى تغيير مهم في حياتك المالية ويوفر لك فرصة مادية مناسبة لذلك حاول أن تستفد من الأجواء المريحة في العمل لكي تفكر في مشاريع جديدة وتمتن أوضاعك المهنية والخاصة وتخطو خطوة كبيرة نحو الأمام.

عاطفيًا: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة 65%.

صحيًا: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.